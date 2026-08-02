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Kaynak: Dış Haberler Servisi

Denetim kapsamında bir polis memuru, baştan aşağı yeşil yaprak desenli kamuflaj giyerek adeta bir çalıya dönüştü. Yol kenarında konuşlanan görevli, sürücülerin dikkatini çekmeden araçları gözlemlemeye başladı. Şehir merkezinde, yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgede gerçekleştirilen uygulamada kamuflajlı polis memuru elindeki dürbünle araç içlerini tek tek inceledi. Direksiyon başında telefonuyla ilgilenen sürücüler anında tespit edildi.

Cep telefonuna bakan, mesaj yazan ya da sosyal medya kullandığı belirlenen sürücülerin bilgileri, ileride bekleyen trafik ekiplerine anlık olarak aktarıldı. Araçlar kontrol noktasında durdurularak gerekli işlemler yapıldı.

SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI!

Yaklaşık altı saat süren denetim sonunda tam 74 sürücünün trafik kurallarını ihlal ettiği belirlendi. Kural ihlali yapan sürücülere idari para cezası uygulanırken, operasyon kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Dunellen Polis Departmanı, uygulamaya ait fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak dikkat çeken bir mesaj verdi. Yetkililer, sürücülerin direksiyon başında telefon kullanmasının ciddi kazalara davetiye çıkardığını vurguladı.

“O MESAJ YA DA BİLDİRİM BEKLEYEBİLİR”

Polis açıklamasında, "O mesaj ya da bildirim bekleyebilir. Gözünüz telefonda değil, her zaman yolda olsun." ifadelerine yer verildi. Paylaşım kısa sürede binlerce kişi tarafından görüntülendi ve sosyal medyada geniş ilgi gördü.

New Jersey'de yürürlükte bulunan "eller serbest" yasası kapsamında direksiyon başında cep telefonu kullanımı ağır yaptırımlarla cezalandırılıyor. İlk ihlalde sürücülere 200 dolar para cezası kesilirken, tekrar eden ihlallerde ceza 600 dolara kadar yükseliyor.

Aynı kuralı üç kez ihlal eden sürücüler ise yalnızca para cezasıyla karşı karşıya kalmıyor. Yetkililer, bu kişilerin ehliyetlerine 90 güne kadar el konulabileceğini belirterek sürücüleri trafik güvenliği konusunda kurallara uymaya çağırıyor.