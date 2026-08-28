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Kaynak: İHA

Kaza, Çal ilçesine bağlı Hüseyinler Mahallesi Hasanlar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 35 CCB 052 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken aniden yola çıkan yabani hayvana çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolü kaybolan araç, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

EKİPLER ALARMDA: SÜRÜCÜ KAZA YERİNDE BULUNAMADI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza bölgesine 112 Acil Sağlık, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, araç içerisinde ve çevrede yaptıkları incelemelerde sürücüye rastlamadı. Kaza yerinden ayrıldığı değerlendirilen kayıp sürücünün bulunması için bölgede ve çevre arazide geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.