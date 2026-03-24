Mart ayında etkili olan kar, ilçe genelinde kısa süreli de olsa beyaz örtü oluşturdu.

Denizli’nin Çal ilçesinde sabah saatlerinde yağmur olarak başlayan yağış, öğle saatlerine doğru yerini kar yağışına bıraktı.

Özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışı, ilçe merkezinde de aralıklarla devam etti. Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıklarında ani düşüş yaşanırken, trafikte de aksamalar meydana geldi. Sürücüler, hazırlıksız yakalandıkları yağış nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı araçlar yollarda kontrollü şekilde ilerlerken, yetkililer sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.