Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir çocuğun çakmakla oynadığı sırada çıktığı iddia edilen yangın, bir daireyi kullanılamaz hale getirdi.

Olay, saat 16.30 sıralarında 8 Mart Mahallesi Tandoğan Caddesi'nde bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre A.B.'nin yaşadığı binanın ikinci katındaki dairede küçük çocuğun çakmakla oynaması sonucu yangın çıktı.

ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Evden yükselen duman ve alevleri fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangının binanın diğer katlarına sıçraması engellendi.

Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, ikinci kattaki daire büyük ölçüde zarar görerek kullanılamaz hale geldi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.