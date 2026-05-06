Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde akaryakıt istasyonunda yaşanan tartışma can kaybıyla sonuçlandı. Mithatpaşa Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerindeki istasyonda, iki grup arasında ‘çakmak isteme’ nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Enes A. ve B.T. bıçakla yaralanırken, A.A.’nın darp sonucu yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Enes A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer iki yaralının tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan 5 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.