Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yeşilova Mahallesi’nde 15 Şubat akşamı 67 yaşındaki Ali Aladağ, sokakta darbedildi. İddiaya göre, Aladağ evine giderken yanına yaklaşan bir minibüsteki kişiler çakmak istedi. Aladağ, çakmağı verdikten sonra saldırganlar araçtan inerek onu darbetmeye başladı.

Olay sırasında Aladağ, “Bayağı direndim ama mümkün olmadı. Daha sonra daha fazla vurdular, ‘İmdat’ diye bağırdım. Bu hale geldim” dedi. Saldırganlar ayrıca Aladağ’ın cep telefonunu da gasbederek olay yerinden kaçtı.

Bölgeye çağrılan sağlık ve polis ekipleri Aladağ’ı hastaneye kaldırdı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Aladağ, saldırganlardan şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin çalışması sonucunda şüphelilerden E.Y. gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için soruşturma sürüyor.

Ali Aladağ, saldırının nedenini bilmediğini belirterek, “Hiçbir husumet yok, şahısları tanımam. Benim başıma gelen, herkesin başına gelebilir” dedi. Mahalledeki güvenlik sorunlarına da değinen Aladağ, herkesin huzur içinde yaşaması gerektiğini vurguladı.