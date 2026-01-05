Mimar Sinan Bulvarı’nda çakarlı otomobil, şüphe üzerine polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi. İhtara uymayan sürücü otomobiliyle kaçtı.
Otomobil, 5 kilometrelik takiple Burhaniye Mahallesi Gündoğan Sokak’ta durduruldu. Otomobildeki 1 kişi yaya olarak kaçarken, ehliyetine 1 ay süreyle el konulan sürücü Ahmet D.’ye (38) 173 bin 292 TL cezai işlem uygulandı. 1 ay süreyle trafikten menedilen otomobil, çekiciyle otoparka götürüldü.
Öte yandan, yaya olarak kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.