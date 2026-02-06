Rap müziğin son dönemde öne çıkan isimlerinden Çakal, Ankara’da gerçekleştireceği konserle ilgili aldığı anlamlı kararla gündeme geldi. Sanatçı, konserden elde edilecek tüm gelirin depremzedelere bağışlanacağını kamuoyuyla paylaştı.

Karar, ilk olarak sosyal medyada yapılan paylaşımlar aracılığıyla duyuruldu. Çakal, açıklamasında deprem sürecinin kendisinde bıraktığı izlere dikkat çekerek, yaşanan acıların zaman geçse de kolayca unutulmadığını vurguladı. Sanatçı, gelen mesajların, yaşanan çaresizliğin ve bekleyişin hala zihninde taze olduğunu belirtti.

Paylaşılan mesajda, “Dünyanın bir diğer ucunda olsak bile el ele verip dayanışmak için bir olduğumuz günler” ifadesi öne çıkarken, zaman geçtikçe acının kalpteki ağırlığının azalmadığına dikkat çekildi. Çakal, Ankara konserinden elde edilecek gelirin tamamını ihtiyaç sahibi depremzedelere ulaştıracağını ifade etti.

Edinilen bilgilere göre, konser organizasyonunun bağış süreciyle ilgili detaylar ilgili kurumlarla koordinasyon içinde yürütülecek. Elde edilecek gelirin, depremden etkilenen ailelerin temel ihtiyaçlarına katkı sağlaması hedefleniyor.

Sanat camiasında son dönemde artan sosyal sorumluluk adımlarına bir yenisini ekleyen bu karar, sosyal medyada da kısa sürede geniş yankı buldu. Çok sayıda kullanıcı, Çakal’ın bu adımını dayanışma ve toplumsal hafızayı canlı tutma açısından önemli bulduklarını dile getirdi.

Çakal’ın Ankara konseri, bu yönüyle yalnızca müzik etkinliği olmanın ötesine geçerek, dayanışma ve hatırlama vurgusuyla anlam kazandı.