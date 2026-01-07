Balıkesir / Özel Kelkit / Yeniçağ



İYİ Parti Karesi İlçe Başkanı Cahit Can Tekin, 7–14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, görme engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştığı sorunların çözümsüz olmadığını vurgulayarak, yerel yönetimlerin kararlı ve planlı adımlar atması gerektiğini ifade etti.

BEYAZ BASTON: BAĞIMSIZ YAŞAMIN SEMBOLÜ

Tekin, beyaz bastonun yalnızca bir yardımcı araç değil; güvenli hareket etme, kamusal alanlara eşit erişim ve onurlu yaşam hakkının simgesi olduğunu belirtti. “Kaldırımlarda, yaya geçitlerinde ve toplu taşıma duraklarında yaşanan her erişim sorunu, görme engelli vatandaşlarımızın hayatını doğrudan zorlaştırmaktadır” dedi.

KARESİ İÇİN SOMUT ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Karesi ilçesinde hissedilebilir yüzeylerin sürekliliği, sesli sinyalizasyon sistemlerinin yaygınlaştırılması ve kamu binalarında erişilebilirlik denetimlerinin artırılması gerektiğini kaydeden Tekin, “Engelsiz kent, ancak planlı yatırımlar ve etkin denetimle mümkündür” ifadelerini kullandı.

FARKINDALIK HAFTASI DEĞİL, KALICI SORUMLULUK

Tekin, Beyaz Baston Haftası’nın yalnızca bir hatırlatma olduğuna dikkat çekerek, engelli bireylerin eğitim, istihdam ve sosyal hayata katılımını güçlendirecek kapsayıcı politikaların süreklilik içinde uygulanmasının önemini vurguladı.



Açıklamasını kararlılık vurgusuyla tamamlayan Tekin, “Görme engelli hemşehrilerimizin yaşamını kolaylaştırmak, yerel yönetimlerin ertelenemez görevidir. İYİ Parti olarak engelsiz bir Karesi için sorumluluk almaya devam edeceğiz” dedi.