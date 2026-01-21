Balıkesir / Özel Kelkit / Yeniçağ

İYİ Parti Karesi İlçe Başkanı Cahit Can Tekin, partisinin 4. Olağan Kurultayı’nın ardından yaptığı açıklamada, kurultayın hem partiye hem de Türkiye’ye güç verdiğini belirterek, yeniden genel başkanlığa seçilen Müsavat Dervişoğlu’nu tebrik etti.

İYİ Parti 4. Olağan Kurultayı, birlik ve beraberlik mesajlarıyla tamamlanırken, kurultaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Karesi İlçe Başkanı Cahit Can Tekin, kurultayın partinin geleceği açısından tarihi bir adım olduğunu ifade etti. Tekin, delegelerin güçlü teveccühüyle yeniden genel başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu’nun liderliğinde mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

“AZİM, KARARLILIK VE CESARETLE YÜRÜYECEĞİZ”

Kurultayda ortaya çıkan iradenin, İYİ Parti’nin Türkiye’nin geleceğinde söz sahibi olacağının göstergesi olduğunu vurgulayan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu’nun liderliğinde azimle, kararlılıkla, cesaretle ve yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bu kurultay, İYİ Parti’nin iktidar yürüyüşünün en güçlü adımlarından biridir.”

YENİ YÖNETİME TEBRİK, BALIKESİR’E GURUR

Kurultay sonucunda Genel İdare Kurulu (GİK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK)’na seçilen tüm yöneticilere başarı dileklerini ileten Tekin, Balıkesir adına alınan sonuçların ayrı bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Balıkesir’i kurultayda temsil eden isimleri tek tek kutlayan Tekin şunları söyledi:

“Balıkesir Milletvekilimiz Sayın Burak Dalgın’ın, Turhan Çömez Vekilimizin yanında mücadeleye devam edecek olması bizler için büyük bir onurdur. GİK Üyemiz Sayın Kamil Gültekin Öztürk’ü, GİK Yedek Üyemiz Sayın Şeref Tekbaş’ı ve MDK Yedek Üyemiz Sayın Feride Aşırt Can’ı yürekten kutluyor, başarılar diliyorum.”

“BİRLİK İÇİNDE TÜRKİYE’Yİ AYDINLATACAĞIZ”

Açıklamasının sonunda birlik ve beraberlik vurgusu yapan Tekin, İYİ Parti’nin milletin umudu olmaya devam edeceğini ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı:

“Birlik ve beraberlik içerisinde, İYİ’lerin güneşiyle Türkiye’yi aydınlatmaya devam edeceğiz. Çünkü İYİ’lerin vakti gelmiştir.”