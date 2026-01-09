Balıkesir / Özel Kelkit / Yeniçağ

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımlayan İYİ Parti Karesi İlçe Başkanı Cahit Can Tekin, basının özellikle yerel düzeyde üstlendiği hayati role dikkat çekti. Tekin, doğru ve sorumlu haberciliğin vatandaş ile yönetim arasındaki en güçlü bağ olduğunu vurguladı.

“YEREL GAZETECİLİK, DEMOKRASİNİN SAHADAKİ NABZIDIR”

Açıklamasında yerel basının toplumun gerçek sorunlarını görünür kıldığını belirten Tekin, “Yerel gazeteciler; mahallelerin, sokakların ve vatandaşın gündelik hayatının nabzını tutar. Bu yönüyle yerel basın, demokrasinin sahadaki en canlı ve en samimi unsurudur” ifadelerini kullandı. Tekin, yerel basının güçlenmesinin katılımcı demokrasiyi doğrudan beslediğini dile getirdi.

“ÖZGÜR BASIN, SAĞDUYULU TOPLUMUN GÜVENCESİDİR”

Basın özgürlüğünün toplumsal sağduyu açısından vazgeçilmez olduğunu belirten Tekin, gazetecilerin mesleki güvencelerinin korunmasının kamu yararı açısından zorunlu olduğuna dikkat çekti. “Özgürce soru sorabilen, eleştirebilen ve gerçeği yazabilen bir basın; toplumun ortak aklını güçlendirir” değerlendirmesinde bulundu.



Cahit Can Tekin, açıklamasının sonunda halkın haber alma hakkı için özveriyle görev yapan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak, gazetecilere sağlık, başarı ve mesleki dayanışmanın güçlendiği bir çalışma hayatı temennisinde bulundu.