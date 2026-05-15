Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İletişim-İş Sendikası, Global Bilgi bünyesinde görev yapan çağrı merkezi çalışanlarına ödenen banka promosyonuna ilişkin açıklama yaptı. Sendika, mevcut ekonomik koşullar ve bankaların elde ettiği kârlılık dikkate alındığında çalışanlara verilen 30 bin TL’lik promosyonun yetersiz kaldığını savundu.

Açıklamada, çalışanlar adına Ziraat Bankası üzerinden otomatik hesap açıldığı belirtilirken, bu uygulamaya ve promosyon miktarına tepki gösteren personelin baskı ve mobbingle karşı karşıya kaldığı iddia edildi.

İletişim İş Sendikası sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda taleplerini sıraladı:

Ödenen banka promosyonu tutarı en az 100.000 TL olarak güncellenmelidir.

Ziraat Bankası üzerinden yürütülen hesap açma dayatmasına ve bu duruma tepki gösteren çalışanlara yönelik baskılara derhal son verilmelidir.

Belirlenen promosyon şartlarına ve dayatılan uygulamalara itiraz ettiği için işten çıkarılan, promosyon ve bayram ikramiyesi hakları silinen tüm işçiler derhal işe iade edilmeli ve tüm hakları eksiksiz ödenmelidir.

İşyerinde çalışanlar üzerinde kurulan performans baskısı ve mobbing uygulamaları bitirilmelidir.