Kaynak: İHA

Osmaniye Fakıuşağı Mahallesi’nde bulunan 112 Acil Çağrı Merkezi’nin bodrum katında, senaryo gereği elektrik kaynaklı yangın çıktı. Alarmın çalmasıyla personel tahliye edilirken, bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AFAD ve itfaiye ekipleri, bodrum katta dumandan etkilenen 2 personeli dışarı çıkardı. Çatıya çıkan bir personel ise itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Kurtarılan 3 personel sağlık ekiplerine teslim edildi.



Amacımız muhtemel bir olayda ekiplerin ne kadar sürede müdahale ettiğini ve personelimizin nasıl reaksiyon gösterdiğini ölçmekti diyen Osmaniye 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık, "Tatbikat kapsamında bodrum katta elektrik işleriyle ilgilenen arkadaşlarımızın bulunduğu sırada, kablonun şase yapması sonucu yangın alarm sistemimiz devreye girdi.

Alarmın ardından binayı tahliye ettik ve personel kontrolünde iki arkadaşımızın eksik olduğunu tespit ettik. Bunun üzerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekiplerine haber verdik.Ekipler binanın içini ve çevresini kontrol etti. Bir arkadaşımız yarı baygın, diğer arkadaşımız ise baygın halde kurtarıldı. İkinci katta bulunan bir arkadaşımız da yangın tehlikesi nedeniyle çatıya çıkmıştı.

Kendisi itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla kurtarıldı. Şükürler olsun herhangi bir can kaybımız olmadı.Tatbikatı personelimize haber vermeden gerçekleştirdik. Amacımız, olası bir olayda ekiplerin ne kadar sürede müdahale ettiğini ve personelimizin nasıl reaksiyon gösterdiğini ölçmekti. Güzel ve başarılı bir tatbikat oldu." Dedi.