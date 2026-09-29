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Kaynak: ANKA

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki çağrı heyeti başkanlığı sona eren Gürsel Tekin, CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 17 Eylül'de CHP İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin daha önce uygulanan ihtiyati tedbir kararlarını kaldırmış ve bu kararla Gürsel Tekin ile geçici yönetimin İstanbul İl Başkanlığı'ndaki görevi sona ermişti.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu, Bolu Abant kampında gazetecilerin İstanbul İl Başkanlığı'na ilişkin sorularını yanıtlarken, Gürsel Tekin'in görevinin sona ermesine ilişkin Merkez Yönetim Kurulu'nda daha önce karar alındığını söylemişti.

Kılıçdaroğlu, "O konuda karar Merkez Yönetim Kurulunda çıktı. Yeni çıkmadı ama önceden çıktı, yani yaklaşık bir ay falan oluyor çıkalı. Mahkeme kararı olduğu için tutuyorduk onu" ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamanın ardından İstanbul İl Başkanlığı'na kimin getirileceği gündeme gelmişti.

İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI İÇİN YENİ KARAR

Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun İstanbul İl Başkanlığı'na ilişkin karar aldığı daha sonra kamuoyuna yansıdı. 27 Eylül'de eski Kağıthane İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel'in İstanbul İl Başkanlığı'na getirildiği bildirildi.

Gürsel Tekin ise mahkemenin tedbir kararını kaldırmasının ardından, Kılıçdaroğlu tarafından daha sonra il başkanı olarak atandığını belirterek görevinin devam ettiğini söylemişti.

Kemal Kılıçdaroğlu, Gürsel Tekin görüşmesiyle ilgili açıklama gelmezken görüşme sosyal medyada gündem oldu.