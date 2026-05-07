İtalya Serie A'da kiralık olarak forma giyen milli yıldız Semih Kılıçsoy'un iyi bir form grafiği yakalamasının ardından yeniden yedek kulübesine hapsolmasının nedeni ortaya çıktı.

CAGLIARI SEMİH KILIÇSOY İÇİN İNDİRİM TALEP EDİYOR

Sezon başında Beşiktaş ile yapılan anlaşma gereği 12 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan Cagliari'nin siyah beyazlı kulüpten indirim talep ettiği öğrenildi.

Semih Kılıçsoy'u neredeyse yarı fiyatına kadrosuna katmak isteyen Cagliari'ye karşı ise Beşiktaş'ın tavrı çok net.

SERDAL ADALI'NIN KARARI NET

Başkan Serdal Adalı'nın halihazırda 'Opsiyonu umarım kullanmazlar.' dediği Semih Kılıçsoy için herhangi bir indirime yanaşmadığı belirtildi.

SERIE A'DA 4 MAÇTIR FORMA GİYEMİYOR

Bu sezon Cagliari ile Serie A'da 22 maça çıkan ve 975 dakika süre alan Semih Kılıçsoy 4 gol attı.

Bu golleri de üst üste ilk 11'de forma giydiği dönemlerde kaydeden 20 yaşındaki genç forvet son 4 maçtır hiç süre alamadı.