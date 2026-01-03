Cagliari Başkanı Tommaso Giulini, Beşiktaş’tan kiralanan Semih Kılıçsoy’u uzun süredir takip ettiklerini ve bonservis konusunda henüz bir anlaşma yapılmadığını söyledi.

“UZUN SÜREDİR TAKİP EDİYORUZ”

İtalya Serie A’da oynanan Milan maçının ardından DAZN’a konuşan Giulini, genç futbolcunun performansından memnun olduklarını ifade etti. Giulini, “Onu birkaç yıldır takip ediyoruz ve ilk maçı umut vericiydi. Beşiktaş ile henüz bir anlaşma sağlamadık. İyi geçirmediği bir sezonun ardından bu fırsat ortaya çıktı. Kadromuza katmak istedik ve menajeri sayesinde anlaşma tamamlandı.” dedi.

BONSERVİS DETAYI

Semih Kılıçsoy’un satın alma opsiyonunun Cagliari için yüksek olduğunu vurgulayan Giulini, “Satın alma opsiyonu Cagliari standartlarına göre oldukça yüksek. Beşiktaş, Semih’in bonservisini elinde tutmak istedi. Ayrıca Montella da onu milli takım için yakından takip ediyor. Bizim için önemli bir oyuncu olabilir.” ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Semih Kılıçsoy, bu sezon Cagliari formasıyla 12 maçta süre alırken 5 karşılaşmaya ilk 11’de başladı. Genç oyuncu, Serie A’da 2 kez gol sevinci yaşadı.