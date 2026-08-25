Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Çağlar Söyüncü, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki kritik Lyon karşılaşması öncesinde gündem oldu.
SAKATLIĞI NEDENİYLE LYON MAÇININ KADROSUNA ALINMADI
Fenerbahçe, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Lyon ile Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için Fransa'da karşı karşıya gelecek.
Sakatlığı devam eden 30 yaşındaki Çağlar Söyüncü ise kritik rövanşta forma giyemeyecek.
Milli futbolcunun Lyon karşılaşmasının kadrosunda bulunmamasının ardından sosyal medyada bazı taraftarlar Çağlar'a yönelik tepkilerini dile getirdi.
INSTAGRAM HESABINI KAPATTI
Kendisine yönelik tepkilerin ardından Çağlar Söyüncü'den dikkat çeken bir hamle geldi. Tecrübeli savunmacı, Instagram hesabını kapattı.
BU SEZON HENÜZ FORMA GİYEMEDİ
Çağlar Söyüncü, geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla 19 resmi karşılaşmada görev alırken bunların 14'üne ilk 11'de başlamıştı.
Milli stoper, 2026-27 sezonunda henüz hiçbir resmi karşılaşmada forma giyemedi.