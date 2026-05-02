Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Başakşehir FK’yı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe’de, maç sonrası Çağlar Söyüncü açıklamalarda bulundu.

Milli futbolcu, karşılaşmayı fazla yorumlamaya gerek olmadığını belirterek, “Şu maçla ilgili çok fazla konuşmaya gerek yok. Ben bu kulüp için buradayım, kötü sonuç olsa da yine sahada olacaktım” dedi.

Taraftara özel bir parantez açan Söyüncü, “Bu kadar güzel insanlara layık olamıyoruz. Onlar bize her zaman sahip çıkıyor. Zor bir süreçten geçiyoruz ama Fenerbahçe’de oynuyorsak başımız dik olmalı. Son iki maçta da en iyi şekilde mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.