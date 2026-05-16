Çağla Tuğaltay dosyasında sır perdesi 26 yıl sonra aralanıyor: Keşif yapıldı

‘HALA DNA ELDE ETME ŞANSIMIZ VAR’

Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Hakan Kar, “Yıllar geçmesine rağmen isterse yeri değiştirilsin isterse başka yere gömülsün hatta daha ilerisini söyleyeyim yakılsa dahi kalan liflerden hala DNA elde etme şansımız var. Yeni yapılan adli tıp çalışmaları elbiselere bulaşmış vücut sıvılarının DNA’ların çamaşır makinesinde 2-3 kez yıkansa dahi tespit edilebileceğini söylüyor” diye konuştu.