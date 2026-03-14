Ünlü model Çağla Şıkel uzun yıllardır formuna dikkat ediyor ve sağlıklı besleniyor. 47 yaşındaki Şıkel, fit haliyle genç kızlara adeta meydan okuyor. Kahvaltısı ve öğle yemeğiyle dikkat çeken ünlü isim, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.
Fit görünümüyle her zaman beğeni toplayan ve iki çocuğu olan Çağla Şıkel, son günlerde paylaştığı yemek menüsüyle çok konuşulmuştu. Şıkel, "kahvaltı" notuyla geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı.
'İKİ GÜN YUMURTA YİYORUM'
Şıkel'in paylaştığı kahvaltı tabağının, kuruyemişlerden ve ilaçlardan oluştuğunu gören takipçileri çok şaşırmıştı.
47 yaşındaki ünlü model şöyle demişti:
"Aç uyandığımda haftada bir iki gün yiyorum. İki üç gün çiya- muz yiyorum. İki gün yumurta yiyorum."
Şıkel, kahvaltı paylaşımından sonra akşam yemeğini de paylaşmıştı. Şıkel'in sadece turp yediği görülmüştü.
SOSYAL MEDYAYI AKTİF KULLANIYOR
Sosyal medyayı düzenli kullanan ünlülerden olan Çağla Şıkel'in Instagram'da 4,7 milyon takipçisi var. Düzenli olarak spor yapan ve sık sık salondan paylaşım yapan Şıkel, yeni karesiyle yine adından söz ettirmeyi başardı.
Ünlü model Çağla Şıkel'in fit haline takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.
Türk tescilli güzel, model, oyuncu ve sunucu olan Çağla Şıkel, 2 Ocak 1979 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatına bale ile başlayan Şıkel, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan mezun olmuştur. Sanatçı kişiliğinin temellerini sahnede atan ünlü isim, 1997 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci seçilerek Türkiye Güzeli unvanını almış, ardından Miss World’de dördüncü olarak uluslararası alanda da dikkatleri üzerine çekmiştir. 90’lı yılların sonundan itibaren podyumların aranılan ismi haline gelen Şikel, sadece modellik ile sınırlı kalmamış; Türk televizyon tarihinin ikonik yapımlarından biri olan Cennet Mahallesi dizisindeki "Sultan" karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazanmıştır. Oyunculuk yeteneğini komedi ve dram projelerinde sergileyen sanatçı, ilerleyen yıllarda kariyerini televizyon sunuculuğuna yönlendirmiştir. Uzun yıllardır sabah kuşağı programlarıyla ekranlarda yer alan Şıkel, enerjik tavrı ve profesyonelliğiyle bu alanda da başarısını kanıtlamıştır. Çağla Şıkel’in, şarkıcı Emre Altuğ ile olan evliliğinden Kuzey ve Uzay adında iki oğlu bulunmaktadır.