2007 yılında babası Hüseyin Şıkel’i kaybeden Şıkel, “Hayatından tek bir anıyı silme şansın olsa hangisini seçerdin?” sorusuyla karşılaşınca gözyaşlarına hakim olamadı. Ünlü isim, “Babamı yerde gördüğüm o anı hafızamdan silmek isterdim” sözleriyle yaşadığı acıyı dile getirdi.

“İÇİMDE HÂLÂ O KÜÇÜK KIZIN YAŞADIĞINI HİSSEDİYORUM”

Program sırasında çocukluk fotoğrafını gördüğünde de duygulanan Şıkel, içindeki çocuğu kaybetmek istemediğini vurguladı. “İçimde hâlâ o küçük kızın yaşadığını hissediyorum. Onun elini hiç bırakmamayı diliyorum” diyerek duygularını paylaştı.

Büyüme sürecinde kendisini en çok zorlayan duygulardan birinin ölüm korkusu olduğunu da belirten Şıkel, hayatın getirdiği zorlukların insanı olgunlaştırdığını söyledi.

Programda hayatındaki en değerli anıyı da anlatan ünlü model, her şeyi unutması gerekse aklında kalmasını isteyeceği tek anın çocuklarının dünyaya geldiği anlar olduğunu ifade etti.

Çocuklarıyla kurduğu bağdan da bahseden Şıkel, “Onlarla oyun oynamaktan büyük keyif alıyorum. Hatta onların yanında komik duruma düşmekten bile çekinmem” dedi.

Hayatta yaşanan zorlukların insanı büyüttüğünü söyleyen Şıkel, kırgınlıklarla baş etme yöntemini ise şu sözlerle anlattı: “Sadece affetmekle yetinmem, aynı zamanda karşımdaki insanı anlamaya da çalışırım.”