1997 yılında Miss Turkey seçilen Şıkel, yıllar içinde kariyer basamaklarını hızla tırmanarak önemli başarılara imza attı. Sahne ve ekran yaşamının yanı sıra yaptığı açıklamalarla da sık sık magazin gündemine taşınan Şıkel, son olarak lüks harcamalara dair çarpıcı ifadeler kullandı.
Çağla Şıkel’den samimi itiraf: Köpek gibi çalışıyorum
Podyumların parlayan yıldızlarından Çağla Şıkel, “lüks” anlayışına dair yaptığı samimi açıklamalarla magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Yoğun çalışma temposuna ve kariyerine verdiği emeğe dikkat çeken ünlü mankenin sözleri, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.Derleyen: Cansu İşcan
'KÖPEK GİBİ ÇALIŞIYORUM'
Para kazanmanın zorluğunu vurgulayan Şıkel, “Köpek gibi çalışıyorum. Çantayı alıyorum, takıyorum; arkadaşlarıma gösteriyorum, ‘AA çok güzel çanta aldım’ diyorum.
Ama dört gün sonra çanta sıradanlaşıyor. O çanta, benim terimle kazandığım emeği hak etmiyor” sözleriyle lükse bakış açısını ortaya koydu. 47 yaşındaki modelin açıklamaları sosyal medyada kısa sürede ilgi topladı.
DUYGUSAL ANLAR YAŞADI
Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda Çağla Şıkel, bir soru karşısında gözyaşlarını tutamadı. Babası Hüseyin Şıkel’i 2007 yılında kaybeden ünlü manken, “Tek bir anıyı hafızamdan silme şansım olsaydı hangisini seçerdim?” sorusuna cevap verirken duygusal anlar yaşadı.
Şıkel, “Babamın yerde yattığı o anı hafızamdan silmek isterdim” diyerek herkesi hüzünlendirdi. Ayrıca ünlü model, ölüm korkusunun da kendisi için gerçek bir duygu olduğunu itiraf etti.
‘KOMİK DURUMA DÜŞMEKTEN ÇEKİNMİYORUM’
Sözlerini çocuklarına olan sevgisini vurgulayarak noktalayan Şıkel, “Tüm yaşadıklarımdan sadece çocuklarımın doğumu aklımda kalsın isterdim. Onlarla oyun oynamayı çok seviyorum ve komik duruma düşmekten hiç çekinmiyorum” dedi.