Magazin dünyasının en saygın ve örnek gösterilen ayrılıklarından birine imza atan Çağla Şıkel ve Emre Altuğ, ebeveynlik sorumluluğuyla dostluğu harmanlamaya devam ediyor. Yıllar geçse de aile bağlarının nasıl sağlıklı bir şekilde korunabileceğini kanıtlar nitelikte.

UZAY 14 YAŞINA GİRDİ

Eskİ çift Çağla Şıkel ve Emre Altuğ bu sefer 2 Mart 2012'de doğan küçük oğulları Uzay'ın 14. yaş gününü kutladı.

Eski eşi ve çocuklarıyla doğum günü kutladığı andan bir kareyi sosyal medya hesabından yayınlayan Şıkel, "Annesinin gülü, annesinin baharı, güneşi, yazı..." dedi.

Şıkel şunları söyledi. "İyi ki doğdun iyi ki varsın Uzay'ım… Seni çok seviyorum, seni çok seviyoruz. Şansın bahtın yolun açık olsun. Rabbim hep iyi insanlarla karşılaştırsın" demişti.

ÖRNEK EBEVEYN OLARAK GÖSTERİLİYORLAR

Türkiye’nin en başarılı ve disiplinli modellerinden biri olan Çağla Şıkel, 2 Ocak 1979 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Eğitim hayatına bale ile başlayan Şıkel, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan mezun olarak sanatsal altyapısını sağlamlaştırdı. Kariyerindeki asıl kırılma noktası ise 1997 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci seçilmesi oldu. Ardından Miss World’de dünya dördüncüsü olarak uluslararası arenada dikkatleri üzerine çekti.

Podyumlardaki başarısını televizyona da taşıyan Şıkel, özellikle "Cennet Mahallesi" dizisindeki "Sultan" karakteriyle oyunculuk yeteneğini kanıtladı ve halkın sevgisini kazandı. Uzun yıllardır sabah kuşağı programlarında sunuculuk yaparak televizyon dünyasının vazgeçilmez simalarından biri haline geldi.

Özel hayatında şarkıcı Emre Altuğ ile 2008-2015 yılları arasında süren evliliğinden Kuzey ve Uzay adında iki oğlu dünyaya geldi. Boşanmalarına rağmen sergiledikleri medeni ve dostane tutum, magazin dünyasında "örnek ebeveynlik" olarak gösterilmektedir.

İKONİK FİGÜRLERDEN

Bugünlerde sadece kariyeriyle değil; sağlıklı yaşam tarzı, spor tutkusu ve YouTube kanalı üzerinden paylaştığı içeriklerle de geniş bir kitleye ilham vermeye devam ediyor. 40'lı yaşlarındaki enerjisi ve profesyonelliğiyle Türkiye'nin en ikonik figürlerinden biri olmayı sürdürüyor.

ÖNEMLİ PROJELERDE YER ALDI

Emre Altuğ ise 14 Nisan 1969 doğumlu Türk şarkıcı ve oyuncudur. 90’lı yıllarda "İbret-i Alem" albümüyle müzik dünyasına damga vuran sanatçı, "Sıcak" gibi hit parçalarıyla popülerliğini pekiştirdi. Oyunculuk kariyerinde ise "Tatlı Hayat" ve "Yalı Çapkını" gibi projelerle dikkat çekti. Disiplinli sanat hayatı ve örnek babalığıyla tanınmaktadır.