Son dönemde 7 Kocalı Hürmüz müzikalindeki performansıyla dikkat çeken Şıkel, evindeki inşaatın yaklaşık iki yıldır sürdüğünü belirtti.
Çağla Şıkel isyan etti: Lüks 9 odalı villası şantiyeye döndü
Özel yaşamı, sosyal medya paylaşımları ve yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Çağla Şıkel, bu kez lüks villasında yaşanan tadilat süreciyle konuşuluyor. Ünlü isim, 4 katlı ve 9 odalı villasındaki yenileme çalışmalarının beklenenden çok daha zorlu geçtiğini anlattı.Derleyen: Cemile Kurel
Yapılan işlemlerin yalnızca dekorasyonla sınırlı olmadığını ifade eden ünlü isim, deprem güçlendirme çalışmalarının da sürece dahil edilmesi nedeniyle tadilatın uzadığını söyledi.
Şıkel, yaşanan süreçte ustalarla herhangi bir problem yaşamadıklarını vurgulayarak, çocuklarıyla güven içinde yaşayabilecekleri sağlam bir ev oluşturmak istediklerini dile getirdi.
Yapının eski olması nedeniyle zaman zaman beklenmedik sorunların ortaya çıktığını ifade etti.
Özellikle su sızıntıları nedeniyle bazı bölümlerin tekrar tekrar yenilenmek zorunda kaldığını söyleyen ünlü model, tadilatın hem maddi hem de manevi açıdan oldukça yorucu hale geldiğini belirtti.
Şıkel, süreç boyunca sürekli yeni masrafların çıktığını da sözlerine ekledi.
Öte yandan magazin gündeminde yer alan “8 milyon TL zarar ettiği” iddiası da dikkat çekti.