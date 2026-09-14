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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında aralarında oyuncu Çağla Boz'un da bulunduğu 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda Çağla Boz, Emek Emre ve Ünal Demir gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda 1 tabanca, 334 fişek ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

SAVCILIKTAN TUTUKLAMA TALEBİ

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağla Boz, Emek Emre ve Ünal Demir adliyeye sevk edildi.

Savcılık, Emek Emre ve Ünal Demir'in “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak” suçundan tutuklanmasını talep ederek iki şüpheliyi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Oyuncu Çağla Boz hakkında ise “konutu terk etmeme” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi.

ÇAĞLA BOZ EV HAPSİYLE SERBEST BIRAKILDI

Hakimlikteki işlemlerin ardından Emek Emre ve Ünal Demir tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çağla Boz ise “ev hapsi” şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece oyuncu hakkındaki savcılık talebi hakimlik tarafından kabul edilmiş oldu.