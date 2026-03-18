Aydınlanma devrimi sonrasında başlayan hümanist dönemde kurulan çağdaş düzenler daima bireysel ve toplumsal rıza üzerine inşa edilmiştir.

Bireysel ve toplumsal rıza bu dönemin en önemli unsuru adeta taşıyıcı kolonudur.

Çağdaş düzenlerde ekonomik, siyasi, medeni ve hukuki tüm üst yapı rıza sütunu üzerine inşa edilmiştir.

Sakın bu geçmişte de hep böyleydi falan sanmayın!

Geçmişte bireysel ya da toplumsal rızanın aranması diye bir kural ya da ilke asla yoktu!

Konuyu birkaç örnek ile açarsam sanırım meramımı daha iyi anlatabileceğim.

Mesela geçmişte feodal dönemde bir kişi kral, imparator, çar ya da firavun olmak için toplumun rızasını almak zorunda falan değildi!

Kim olursa olsun sırası gelen, çoğunu asiler ve din adamlarının oluşturduğu anca bir avuç elitin onayladığı kişi halka hiç sormadan iktidara gelir, halk da el mecbur buna boyun eğerdi, eğmeyen olursa da zaten boynu koparılırdı.

Oysa çağdaş düzenlerde iktidar gücünü kullanmak isteyen halkın rızasını almak zorundadır. Çağdaş düzenlerde iktidar gücünü kullanmak isteyen halkın önüne çıkar kendini ve ne yapacaklarını anlatır, halkı ikna eder, rızasını alırsa iktidar olur. Seçim dediğimiz şeyde işte bunun mekanizmasıdır.

Bu hepimizin daha gözü önünde cereyan eden rıza faktörünün siyasete yansımasıdır ama çağdaş düzenlerde rıza faktörü sadece siyasetin bir unsuru değildir.

Çağdaş düzenlerin ekonomik yapısı da tamamen rıza üzerine inşa edilmiştir.

Örneğin feodal çağda kölecil düzenler egemendir kölecil düzenlerde bir kişinin emeğini ve zamanını kullanmak için onun rızasını almak gerekmemektedir.

Oysa çağdaş düzenlerde eğer bir kişinin emeği ve zamanını kullanmak için onun rızasını almanız, rızasını alabilmek için de mutlak suretle bir ödeme yapmanız gerekir, çünkü çağdaş düzenlerde kölelik ve angarya gibi uygulamalar yasaktır.

Oysa kölecil düzenlerde kölenin sahibi kölenin emeği ve zamanı için ne kölenin rızasını almaya ve nede köleye bir ödeme yapmaya gerek duymaz.

Şunu da asla unutmayın; kölecil düzenler geçmişte istisnai bir uygulama falan değil, tüm dünyada iş gücü temininin asli yöntemiydi.

Peki, bu dönemde sadece köleler mi bu durumdaydı?

Elbette hayır toplumun geri kalanı da kul ya da tebaa olarak tanımlanan adeta yarı köle durumundaydı, efendileri onlardan her ne angarya isterse yapmak zorundalardı.

Bu dönemde vergiler de halkın rızası alınmadan belirlenir, halk sadece bu vergileri itiraz etmeksizin ödemekle mükellef olurdu...

Çağdaş düzenlerde ise tüm ekonomik faaliyetler toplumsal rıza üzerine inşa edilmiştir serbest ekonomi modeli demek sadece iş gücü piyasasında değil her türlü alım satımda da karşılıklı rızanın olması demektir.

Sonuç olarak çağdaş düzenler ile arkaik düzenler arasındaki temel fark rıza faktörünün olması ile olmaması arasındaki farklılıktır.

Bugün rızaya dayalı düzenler bizim normalimiz olduğu için geçmişi anlamakta gerçekten de çok zorlanmaktayız, bu günün normalinin geçmişte de geçerli olduğunu sanmaktayız.

Emin olun bu doğru değildir...

Geçmişi anlamadan bu günün kıymetini bilmek elbette ki hiçbir şekilde mümkün olmayacaktır.

Ben geçmişi geçmişin ekonomik, siyasi, hukuki ve medeni düzenini bir miktar bilen biri olarak bu yüzden geçmişe özlem duyanları anlamakta çok ama çok zorlanmaktayım.

Sonuç olarak çağdaş düzenleri savunan aydınların geçmiş düzenler ile ilgili gerçekleri halka anlatması ve onları uyandırması gerekmektedir, geçmiş düzenleri parlatılıp düzeni eskiye döndürmeye çalışanlara fırsat vermemek son derecede önemlidir.