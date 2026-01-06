Devre arasında hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Konyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan, transfer açıklamalarında bulundu.

HT Spor'a konuşan Çağdaş Atan, Galatasaray'dan Ahmed Kutucu ile ilgilendiklerini ancak Başakşehir'e karşı gösterdiği performans sonrası ihtimallerin zayıfladığına değindi.

Tecrübeli teknik adam ayrıca Trabzonspor'da bu sezon istikrarsız bir performans sergileyen Olaigbe için de girişimlerinin olduğunu ifade etti.

Çağdaş Atan Olaigbe transferiyle ilgili de şunları söyledi:

"Trabzonspor'dan Kazeem Olaigbe’yi istedik. Maalesef şu an bizim için çok zor gibi duruyor. Dün bir asist yaptı. Zaten bizde öyle bir şey var. Çağdaş Atan’ın istediği oyuncu genelde takımda iyi performans gösterip kalır."