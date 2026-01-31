Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelen Konyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan maç öncesi açıklamalarda bulundu.

ÇAĞDAŞ ATAN: 'U19 TAKIMIMIZA GEÇMİŞ OLSUN'

Çağdaş Atan maç öncesi şunları söyledi:

"Öncelikle dün İstanbul'a, Beşiktaş'a karşı lig maçını oynamaya gelen ve İstanbul'da kaza yapan U19 takımımıza geçmiş olsun. Allah'tan çok büyük bir hasar veya problem olmadı. Şoförümüzün el ve ayak parmaklarında kırık var. Bir oyuncuda ayak bağlarında esneme var. Onun dışında herkes iyi. Bugün de kahramanca çıkıp maçlarını oynadılar. Geçmiş olsun. Cesaretlerinden dolayı tebrik ediyorum. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşanmaz.

'EYÜPSPOR MAÇINDAKİ İLK 11'İ TERCİH EDERDİM'

"Beşiktaş, geçen haftaya kadar iyi sürece girmişti. Geçen haftaki Eyüpspor beraberliği, daha önce bizim yaşadığımız gibi ortamı bambaşka bir noktaya çekmiş gibi. Eyüpspor maçındaki ilk 11'i tercih ederdim, kendi açımdan söylüyorum bunu. Bana göre bizim için daha zor bir 11 var karşımızda. İyi bir maç olacağını düşünüyorum."