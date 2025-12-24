Devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Konyaspor'un ilk transferi teknik direktör Çağdaş Atan'ın Başakşehir'den eski öğrencisi Deniz Türüç oldu.

Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, bugün düzenlenen basın toplantısında transfer çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulunurken Deniz Türüç transferini de resmen açıkladı.

Ömer Atiker transfer konusunda şöyle konuştu:

"Bu bağlamda sezon başında kulübümüze 8 futbolcu kazandırılmıştır. Devre arası transfer çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Takımımızın ihtiyacı olan bölgelere 4 veya 5 takviye yapmayı planlıyoruz. Şu an transfer komitemiz hızlı bir şekilde çalışmaya başlamıştır. İlk transferimizi de Deniz Türüç ile yaptık. Diğer arkadaşlarımızla görüşmemiz devam ediyor. İnşallah kamp sürecinde Antalya'da olacaklar. İsim vermiyorum çünkü şu an süreç devam ediyor."

2020-2021 sezonundan itibaren 226 maçta formasını giydiği Başakşehir'de 30 gol, 34 asistlik performans sergileyen Deniz Türüç'ün sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecekti. Tecrübeli oyuncu sözleşmesinin bitmesine 6 ay kala Konyaspor'a katıldı.