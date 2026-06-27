Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un 15 yıldır aynı berberle çalıştığını gösteren görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Çağatay Ulusoy'un 15 yıllık sırrı sosyal medyayı salladı
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy ile berberinin 15 yıla yayılan değişimi sosyal medyada gündem oldu. Aynı berberle yıllardır çalışmaya devam eden Ulusoy, "Erkekler berberini kolay kolay değiştirmez" yorumlarını da beraberinde getirdi.Kaynak: Diğer
Yıllar içinde hem Ulusoy'un hem de berberinin değişimini gözler önüne seren kareler kısa sürede binlerce kez paylaşılırken, kullanıcıların en çok dikkat çektiği detay ise oyuncunun yıllardır aynı berberi tercih etmesi oldu.
"Erkekler berberini kolay kolay değiştirmez" yorumları
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından birçok kullanıcı, "Erkekler berberini kolay kolay değiştirmez", "İyi berber bulununca yıllarca bırakılmaz" ve "Bu tam bir sadakat hikâyesi" şeklinde yorumlarda bulundu.
Uzun yıllardır aynı berberle çalışan erkeklerin sayısının oldukça fazla olduğuna dikkat çeken kullanıcılar, güven ilişkisinin bu tercihte önemli rol oynadığını belirtti.
Paylaşımların altına;
"Erkekler sevgilisini değiştirir ama berberini değiştirmez."
"Erkeklere hiç sadık değil diyorlar. Adam 15 yıldır aynı berbere gidiyor."
"İyi berber bulan ömür boyu bırakmaz."
"Gerçek sadakat budur."
"Berber güven işidir, kolay kolay değişmez."
şeklinde yüzlerce yorum yapıldı.
15 yıllık dostluk dikkat çekti
Çağatay Ulusoy ile berberi arasında yıllara dayanan bağ da takipçilerin beğenisini topladı. İkilinin 15 yıl arayla çekilen görüntülerindeki değişim kadar, aynı yolculuğa birlikte devam etmeleri de sosyal medyada takdir edilen detaylardan biri oldu.
Paylaşım kısa sürede gündem olurken, birçok kişi kendi yıllardır değiştirmediği berberiyle ilgili anılarını da yorumlarda paylaştı.