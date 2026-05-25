Kısa sürede yayılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı ise çok geçmeden ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun kariyerine nokta koyduğunu öne süren sahte bir ekran görüntüsü, birçok kullanıcı tarafından gerçek sanılarak paylaşıldı. Resmî hesabından yapılmış izlenimi verilen paylaşımda, Ulusoy’un yoğun yıpranma ve tükenmişlik nedeniyle ekran önündeki kariyerini sonlandırdığı ileri sürüldü.

Montaj olduğu anlaşılan mesajda ayrıca oyuncunun sevenlerine teşekkür ettiği ve bundan sonraki süreçte kamera arkasındaki projelere odaklanacağı iddia edildi. Duygusal ifadeler içeren bu kurgu paylaşım, hayranlarını kısa süreli paniğe sürükledi.

Ancak kısa süre içerisinde söz konusu görselin dijital düzenleme yöntemleriyle hazırlandığı ve gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı. Böylece sosyal medyada hızla yayılan bilgi kirliliği de ortaya çıkmış oldu.

Yaşanan bu olay, internet ortamında teyitsiz içeriklerin ne kadar hızlı yayıldığını ve kullanıcıların manipülasyona ne kadar açık olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.