Fransa’nın kuzeybatısında, Normandiya bölgesinin kalbinde yer alan Caen, tarih kokan sokakları ve görkemli yapılarıyla ziyaretçilerini adeta geçmişe davet ediyor. II. Dünya Savaşı’nın derin izlerini taşıyan bu kadim şehir, aynı zamanda Orta Çağ’ın mimari şaheserlerini de bağrında saklıyor. İşte bir yaz günü Caen sokaklarında çıktığımız bu tarihi yolculuk…

Caen’e vardığımızda büyük ve karmaşık yol ağı bizi biraz tedirgin etti. Ancak şehirde vakit geçirdikçe her şey yerli yerine oturdu; haritalar ve sokaklar giderek daha tanıdık gelmeye başladı.

Şehirde gözümüze ilk çarpan yapı, Saint-Sauveur Kilisesi oldu. Notre-Dame-de-Froderme olarak da bilinen bu kilise, 14., 15. ve 16. yüzyıllara ait mimari unsurları bir arada barındıran özgün bir yapıdır. Farklı dönemlerin izlerini tek bir çatı altında görmek, Caen’in ne denli köklü bir tarihe sahip olduğunu gözler önüne seriyor. Ardından L’Église Saint-Pierre‘i ziyaret ettik. Gotik mimarinin tüm ihtişamıyla ayakta duran bu kilise, Caen’in simgelerinden biridir.

13. yüzyılda inşasına başlanan yapı, işlemeli taş süslemeleri ve heybetli çan kulesiyle ziyaretçileri büyülemeye devam ediyor. Günün en etkileyici durağı ise şüphesiz Abbaye aux Hommes, yani Erkekler Manastırı oldu. Manastır, 11. yüzyılda Normandiya Dükü William — ilerleyen yıllarda İngiltere’yi fethederek “Fatih William” unvanını alacak olan — tarafından yaptırılmıştır. William Fatih’in mezarının da bu manastırda bulunduğu düşünülürse yapının tarihi önemi daha iyi anlaşılır.

Caen’deki kiliselerin tamamına yakını gotik mimaride inşa edilmiş olup bu durum şehre son derece tutarlı ve etkileyici bir görünüm kazandırıyor. Manastırın bahçesi ise ayrı bir güzellik sunuyordu; kuşların ve yaprakların sesiyle dolan bu huzurlu avluda saatlerce dolaşılabilir. Manastır içinde gezimiz sırasında bir de fotoğraf sergisiyle karşılaştık. Ünlü Fransız savaş fotoğrafçısı Patrice Chauvel‘in Vietnam ve Kamboçya’da çektiği kareler, bizi bambaşka bir coğrafyaya ve döneme taşıdı.

Vietnam Savaşı’nın acımasız gerçekliğini belgeleyen bu fotoğraflar, tarihin farklı katmanlarını aynı günde deneyimlememizi sağladı. Günün ilerleyen saatlerinde Caen’in sınırlarını aşarak Atlantik Okyanusu kıyısına ulaştık. Normandiya kıyıları, hem II. Dünya Savaşı’ndaki çıkarma harekâtının yaşandığı tarihi sahiller hem de dramatik doğal güzellikleriyle ünlüdür. O gün hava oldukça soğuktu ve dalgalı deniz girişe hiç elverişli değildi. Yine de okyanusun sonsuzluğu karşısında durmak, içimizde bambaşka bir his uyandırdı.

Caen’den ayrılmadan önce Caen Kalesi‘ni de ziyaret ettik. Yine William Fatih tarafından 1060 yılında inşa ettirilen bu kale, Avrupa’nın günümüze ulaşmış en büyük ortaçağ kalelerinden biridir. Kalenin içinde yer alan Normandiya Müzesi, arkeolojik ve etnografik koleksiyonlarıyla bölgenin zengin geçmişini gözler önüne seriyor. Dışarıdan da izlediğimiz kalenin surları ve burçları, yüzyıllar öncesine ait bir atmosferi bugüne taşımaktadır. Ertesi gün Paris’e doğru yola çıktık. Yolculuk boyunca kimi zaman uykuya daldık, kimi zaman pencerenin dışına dalgın dalgın baktık.

Caen, kısa sürede çok şey öğreten, her köşesinde tarih fısıldayan bir şehirdi. Normandiya’nın bu sakin ama derin şehri, iz bırakmadan geçip gidilemeyecek türden yerlerden biri. Bir kez uğrayanın bir daha dönmek isteyeceğinden şüphem yok.