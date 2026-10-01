Kaynak: İHA

Edinilen bilgiye göre Malazgirt Mahallesi 2315 Sokak’ta Mahmut Ç., iddiaya göre çadır çektiği sırada dengesini kaybederek 1. kattan aşağı düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatıldı.