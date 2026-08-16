Cadde ortasında silahlı saldırı: Çocukluk arkadaşını vurdu

Şüphelinin ifadesinin devamında, "Daha sonra Davut, sanal medya hesabı üzerinden beni görüntülü aradı. Telefonda anneme ağır küfürler etti. Beni aşağı çağırarak tahrik etti. Ben de normal şekilde karşılık verdim. Gün boyunca telefonla konuşmalarımız ve sözlü tartışmalarımız devam etti. Daha sonra konu kapandı. Olay günü motorlarımın bakımını yaptırmak için motorcuya gitmiştim. Davut’un ikameti de o bölgeye yakındı. Daha önce beni tehdit ettiği ve silahla gezdiğini duyduğum için üzerimde tabanca vardı. Motorcunun sağ çaprazında Davut’u gördüm. Bana zarar vereceğini düşündüğüm için üzerimde bulunan tabancayla korkutmak amacıyla ateş ettim. Daha sonra koşarak olay yerinden kaçtım. Kendisini öldürme kastım yoktu. Sadece korkutmak amacıyla ateş ettim. Yaptığımdan pişmanım. Davut’un bana yönelik tehditlerinden ve hakaretlerinden uzak durmuş olsaydım bunların hiçbiri yaşanmayacaktı" ifadelerini kullandığı öğrenildi.