Tokat’ta cadde ortasında yaşanan bıçaklı kavga ağır yaralanmayla sonuçlandı. Sıtkı Ulaşoğlu Caddesi’nde meydana gelen olayda, aralarında daha önceden husumet bulunduğu öne sürülen iki kişi karşı karşıya geldi.
İddiaya göre D.G. (22) ile yabancı uyruklu üniversite öğrencisi R.H. (20) arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında D.G., yanında bulunan bıçakla R.H.’yi yaralayarak olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı öğrenci, ambulansla Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. R.H.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.