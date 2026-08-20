Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Ferencvaros'a 1-0 mağlup olmasının ardından Sidny Lopes Cabral karşılaşmayı değerlendirdi.

'BİZ KENDİMİZE GÜVENİYORUZ'

Ferencvaros karşısındaki ikinci yarı performanslarını rövanşa taşımaları gerektiğini belirten Cabral "Aslında biz ikinci maça da bugünkü maça başladığımız gibi başlayacağız. Taraftarımız bu konuda rahat olabilir. Biz kendimize güveniyoruz ve bunun rövanşında turu atlayacağımızı düşünüyorum.

Bugün en önemli olan şey ikinci yarı sergilediğimiz oyundu. İkinci yarıdaki enerjiyi, önümüzdeki rövanş maçına taşıyabilirsek kazanabileceğimizi düşünüyorum. Bu konuda taraftarımız rahat olabilir." diye konuştu.

'ODAK NOKTAM TRABZONSPOR'

Kendi performansına ilişkin de değerlendirmede bulunan Cabral, "Dünya Kupası'nda olan şey artık geçmişte kaldı. Benim şu an odak noktam Trabzonspor ve Trabzonspor'a katkı sağlayabilmek." ifadelerini kullandı.

'İKİ AYAĞIMLA DA SERT ŞUT ÇEKEBİLİYORUM'

Karşılaşmada yaptığı şut denemelerine de değinen Cabral, "Benim kabiliyetlerimden biri de iki ayağımla sert şut çekebilmek. Ben de bunun doğrultusunda denemeler yaptım." dedi.