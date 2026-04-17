Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da meydana gelen okul saldırıları sonrası ‘C31K’ olarak bilinen Telegram grubu gündem oldu. Gruba üye olan ve yaşları 12-18 arası değişen çocuklar, kendilerini nihilist, neo-Nazi veya aşırı uç ideolojilerle tanımlıyor.

Grupta, Kahramanmaraş’taki saldırılar sansürsüz olarak verilen saldırgan ‘kahraman’ olarak lanse edildi.

Grubun paylaşımlarının ortaya çıkması sonrası harekete geçen emniyet güçleri düzenlediği operasyonda 14’ü çocuk toplam 44 şüpheliyi gözaltına aldı.

NAİM BABÜROĞLU’NU TEHDİT ETTİLER

Uluslararası ilişkiler uzmanı ve tarihçi Dr. Naim Babüroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘C31K’ adlı grup tarafından tehdit edildiğini söyledi.

Konuyla ilgili yasal işlem başlattığını belirten Babüroğlu şu ifadeleri kullandı:

“C31K örgütünden dün telefonuma bu tehdit mesajı geldi. Telefonu nereden buluyorlar? Örgütlü oldukları belli. Yasal işlem başlattım, ama yine de paylaşmakta yarar gördüm. Kamuoyunun bilgisine…”

Söz konusu paylaşım sonrası Babüroğlu’nun kişisel bilgilerinin grup tarafından ele geçirilip geçirilmediği ya da nasıl bulunduğu merak konusu oldu.