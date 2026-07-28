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Güney Çin’i etkisi altına alan şiddetli Noul Tayfunu, elektrikli araç üreticisi BYD’nin Shenshan bölgesinde bulunan devasa üretim üssünü vurdu. Tayfun nedeniyle fabrikadaki üretim geçici olarak durdurulurken tesiste park halinde bekleyen çok sayıda sıfır km araç büyük zarar gördü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

TESİSLER ZARAR GÖRDÜ VE ÜRETİM DURDU

Fırtına nedeniyle fabrikadaki iki ana montaj hattında üretime iki gün boyunca ara verildi. Üretim faaliyetleri yeniden başlasa da tesisin henüz tayfun öncesindeki çalışma kapasitesine ulaşamadığı öğrenildi. Yaşanan aksaklıkların, markanın Da Tang ve FCB Ti7 gibi yeni SUV modellerinin teslimat süreçlerinde gecikmelere yol açacağı belirtildi.

HASARLI ARAÇLAR ÇALIŞANLARA İNDİRİMLİ SATILACAK

Afetin en büyük zayiatı ise açık otoparkta müşteri teslimatı bekleyen sıfır araçlarda meydana geldi. Fırtına nedeniyle kaportalarında göçükler oluşan, camları kırılan ve derin çizikler alan araçların müşterilere teslim edilmeyeceği açıklandı. Şirketin, bu araçları onardıktan sonra yüksek indirim oranlarıyla kendi çalışanlarına satışa sunacağı ifade edildi.