Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yansıyan haberlerde, BYD’nin Türkiye’de planladığı fabrika yatırımında somut bir gelişme yaşanmaması nedeniyle hükümetin harekete geçtiği ve firmanın ithal ettiği bazı araçların gümrükten geçirilmediği öne sürülmüştü. Söz konusu iddialar, araçlarını teslim alamayan tüketiciler açısından da mağduriyet tartışmalarını beraberinde getirmişti
BYD’ye ambargo iddiası gündemdeydi: Bakan Bolat noktayı koydu
BYD’nin Türkiye’de fabrika yatırımı yapmadığı gerekçesiyle gümrükten araçlarının geçirilmediği iddiaları gündem olurken, Ticaret Bakanı Ömer Bolat iddiaları yalanladı. Bolat, yaşananların ambargo değil firmaların kontenjan ve teminat yükümlülüklerinden kaynaklanan münferit sorunlar olduğunu söyledi.
Webtekno’dan Eray Kalelioğlu’nun haberine göre konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, katıldığı bir programda BYD’ye ambargo uygulandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Bakan Ömer Bolat tarafından yapılan açıklama şöyle:
“Gümrüklerde araç girişlerinin durdurulduğuna dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu husus tarafımızca tekrar teyit edilmiştir. Firmaların kontenjan aşımı ya da teminat yükümlülüklerinden kaynaklanan münferit durumlar söz konusu olabilir. Vergi muafiyeti kapsamında alınan teşvikler için teminat mektubu verilmesi zorunludur. Gümrüklerde genel bir ithalat durdurulması söz konusu değildir, bu iddialar tamamen asılsızdır.”
BYD cephesinden sessizlik sürüyor
Tartışmaların yaklaşık bir haftadır hem haber kaynaklarında hem de sosyal medyada geniş yer bulmasına rağmen BYD’den konuya ilişkin herhangi bir resmi açıklama gelmedi. Manisa’da kurulması planlanan fabrikanın geleceği belirsizliğini korurken, şirketin Macaristan’daki yatırımının ise hızla ilerlediği ifade ediliyor.
BYD’nin Türkiye yatırımından vazgeçmesi durumunda sağlanan teşviklerin akıbetinin ne olacağı ise önümüzdeki dönemde yanıt bekleyen başlıklar arasında yer alıyor.