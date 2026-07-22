BYD bünyesindeki lüks otomobil üreticisi Denza, sedan yelpazesini yeni modeli Z9S ile genişletiyor. Şirketin Z9 GT shooting brake modelinden ayrı bir gövde tipi olarak geliştirdiği yeni araç; spora dönük boyutları, tamamen tazelenen iç mekanı ve yüksek teknik verileriyle elektrikli araç pazarında boy göstermeye hazırlanıyor.
BYD'nin süper sedanı sahnede: Hem beygir gücünde hem menzilde ezber bozdu
BYD’nin premium markası Denza, yeni sedan modeli Z9S’i tanıttı. Bin 194 beygir güce ulaşan 3 motorlu seçeneği, 920 kilometreye varan menzili ve yenilenen lüks kabiniyle öne çıkan elektrikli sedan, performansıyla dikkat çekiyor.Kaynak: Haber Merkezi
Mevcut Z9 modeline göre belirgin farklar taşıyan Denza Z9S kokpitinde, sürücüleri üç kollu yeni bir spor direksiyon karşılıyor. Dijital gösterge ekranı piyano siyahı detaylarla konsola entegre edilirken, merkezde büyük bir yüzen dokunmatik ekran bulunuyor.
Ekranın alt kısmına konumlandırılan fiziksel kumanda tuşları sayesinde sürücüler; Otomatik Park, e³ (üç motorlu bağımsız sürüş platformu) ve DiSus (akıllı gövde kontrol sistemi) gibi ana işlevleri kolayca yönetebiliyor. Kabinde yer alan baklava dikişli koltuklar, yeni kapı hoparlör kaplamaları ve arka kol dayamasına yerleştirilen dijital kontrol paneli lüks hissini pekiştiriyor.
Denza Z9S; 5.090 mm uzunluk, 1.980 mm genişlik, 1.490 mm yükseklik ve 3.025 mm aks mesafesi ölçülerine sahip. Standart Z9 sedan ile kıyaslandığında 145 mm daha kısa, 10 mm daha dar, 28 mm daha alçak ve aks mesafesi 100 mm daha dar olan araç, bu boyutlarıyla daha çevik bir sürüş karakteri vadediyor.
Dış tasarımda iki parçalı LED farlar, yenilenen kapı kolları, siyah cam çıtaları, sarı fren kaliperli geniş jantlar ve tavandaki LiDAR sensörü göze çarpıyor. Tavan alanındaki LiDAR donanımı, yapay zeka destekli DiPilot 300 (God’s Eye B) sürüş destek sistemine altyapı sunuyor.
Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) kayıtlarına göre araç iki farklı güç seçeneğiyle sunulacak:
Tek Motorlu (Arkadan İtiş): 320 kW ve 370 kW (yaklaşık 496 HP) güç üreten versiyonlar, 102,3 kWh kapasiteli bataryayla birleştiğinde CLTC standartlarına göre 920 kilometreye kadar menzil sağlıyor.
Üç Motorlu (e³ 4WD): e³ altyapısını kullanan amiral gemisi versiyon, toplamda 890 kW (1.194 beygir) güç sunuyor. Bu seçenek, aynı 102,3 kWh batarya paketiyle 780 km menzil mesafesine ulaşıyor.
Gövdedeki "Flash Charging" ibaresi ise modelin BYD imzalı ikinci nesil Blade batarya ve yüksek hızlı şarj mimarisini desteklediğini gösteriyor.