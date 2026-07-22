BYD'nin süper sedanı sahnede: Hem beygir gücünde hem menzilde ezber bozdu

Denza Z9S; 5.090 mm uzunluk, 1.980 mm genişlik, 1.490 mm yükseklik ve 3.025 mm aks mesafesi ölçülerine sahip. Standart Z9 sedan ile kıyaslandığında 145 mm daha kısa, 10 mm daha dar, 28 mm daha alçak ve aks mesafesi 100 mm daha dar olan araç, bu boyutlarıyla daha çevik bir sürüş karakteri vadediyor.