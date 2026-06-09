ALJ Türkiye ve Avrupa CEO'su Ali Haydar Bozkurt, CNBC-e ekranlarında yayınlanan, Emre Özpeynirci'nin hazırlayıp sunduğu Oto Ekonomi programına konuk oldu. Programda otomotiv pazarındaki son durum, yeni regülasyonlar, Avrupa operasyonları ve kamuoyunda büyük merak uyandıran BYD'nin Türkiye yatırımı masaya yatırıldı.
BYD’nin merak edilen Türkiye yatırımında son durum ne? ALJ CEO’su Bozkurt açıkladı
ALJ Türkiye ve Avrupa CEO’su Ali Haydar Bozkurt, Çinli otomotiv devi BYD’nin Türkiye’de gerçekleştirmeyi planladığı fabrika yatırımı hakkında ilk kez konuştu. Bozkurt, distribütör firma olarak bu dev yatırım anlaşmasının bir parçası ya da tarafı olmadıklarını açı.
Kamuoyunda BYD’nin fabrika yatırımına ilişkin çok sayıda soru işareti bulunduğunu belirten Ali Haydar Bozkurt, konunun net anlaşılması adına rollerin ayrıştırılması gerektiğine dikkat çekti. Çinli üretici ana firma BYD ile distribütör konumundaki ALJ'nin farklı yapılar olduğunu vurgulayan Bozkurt, şu ifadeleri kullandı:
“Bir tane BYD’nin kendisi var, üretici ana firma. Çinli olan. Bir tanesi biziz, distribütör firmayız. Bizim görevimiz distribütörlük yapmak. Araçları BYD getirir, ithal eder, bize verir. Biz de bayilerimiz üzerinden müşterilerimize ulaştırırız. BYD ana firma, biliyorsunuz geçtiğimiz yıl Türkiye’de ilgili bakanlıklarla bir anlaşma yaptılar. Türkiye’de bir üretim yatırımı yapacaklar. Buna karşılık da bir teşvikten faydalanacaklar. Biz distribütör olarak bu anlaşmanın parçası değiliz”
Yatırımın takvimi ve mevcut ilerleme durumu hakkındaki detaylara hakim olmadıklarını dile getiren Bozkurt, basına yansıyan bilgilerin ötesinde bir detay bilmediklerini söyledi. Yanlış bir bilgilendirme yapmaktan kaçındıklarını ifade eden Bozkurt, yatırımın doğrudan muhatabının BYD ana firması ile ilgili bakanlıklar olduğunu, sahaya dair teknik detayların taraflarca açıklanması gerektiğini belirtti.
Türkiye'nin yaklaşık 28 yıldır otomotiv sektöründe yeni bir marka yatırımı çekmediğini hatırlatan Bozkurt, bir vatandaş olarak bu yatırım kararından büyük heyecan duyduğunu dile getirdi. BYD tarafının da Türkiye pazarına inandığını ve ilk yıl 45 bin adedin üzerinde bir satış performansı yakalandığını aktaran Bozkurt, şöyle devam etti:
"BYD yetkililerinin bugüne kadarki söylemlerinden çok istekli olduklarını görüyoruz. Hatta kendilerinin ifade ettiği üzere, Türkiye ve Macaristan fabrikaları markanın Avrupa'daki toplam hedeflerini karşılamaya yetmiyor ve yeni fabrika yerleri de düşünülüyor. Şu an için resmi taraflardan gelen bilgilere göre projede olumsuz bir gelişme bulunmuyor ve sürecin devam ettiği belirtiliyor."
Programda Türkiye otomotiv pazarına yönelik beklentilerini de paylaşan Ali Haydar Bozkurt, yılın ilk 5 ayında pazarda yüzde 7'lik bir daralma yaşandığını anımsattı. Mayıs ayındaki düşüşün pazarın 1 milyon 300 bin adedin altına gerileyebileceğine dair sinyaller verdiğini söyleyen Bozkurt, haziran ayı performansının kritik olduğunu, zayıf seyrin sürmesi durumunda pazarın 1 milyon 200 bin bandına kadar çekilebileceğini öngördü.
Avrupa'daki yüksek emisyon cezaları nedeniyle markaların düşük emisyonlu ve elektrikli araçları Avrupa'ya, yüksek emisyonlu araçları ise farklı pazarlara kaydırdığını belirten Bozkurt, Türkiye'deki bazı markaların bu durumdan yararlanarak avantajlı kampanyalar düzenlediğini ifade etti. Türkiye'deki kredi kısıtlamaları ve yüksek faiz ortamının tüketicilerin "borçlanarak tasarruf etme" alışkanlığını değiştirdiğini, otomobil ve ev alamayanların günlük harcamalara yöneldiğini sözlerine ekledi.
Toyota'nın Türkiye'de 30 yılı aşkın süredir üretim yaptığını vurgulayan Bozkurt, Japonya'dan ithal edilen bazı modellerin ek vergi ve regülasyonlara tabi olmasının kendilerini üzdüğünü belirtti. Türkiye'de üretim ve ihracat yapan köklü markaların bu tür genel düzenlemelerden olumsuz etkilenmemesi gerektiğinin altını çizen CEO, mevcut yatırımcıların korunmasının yeni yatırımları teşvik etmek kadar önemli olduğunu dile getirdi.
Son iki buçuk yıldır ALJ'nin Avrupa genişleme stratejisini yönettiklerini belirten Ali Haydar Bozkurt, bölgedeki yeni distribütörlük anlaşmalarına değindi. İngiltere'de GXC ve Geely'nin elektrikli ticari araç markası Farizon ile iş birliği yaptıklarını, Polonya ve İtalya'da da yeni markalarla el sıkıştıklarını açıklayan Bozkurt, İtalya'da Geely ve Zeekr operasyonlarının başladığını duyurdu. Bozkurt, ALJ olarak kısa vadeli hamleler yerine 50 ya da 100 yıl sürebilecek uzun soluklu iş birliklerine odaklandıklarını vurguladı.