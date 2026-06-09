BYD’nin merak edilen Türkiye yatırımında son durum ne? ALJ CEO’su Bozkurt açıkladı

“Bir tane BYD’nin kendisi var, üretici ana firma. Çinli olan. Bir tanesi biziz, distribütör firmayız. Bizim görevimiz distribütörlük yapmak. Araçları BYD getirir, ithal eder, bize verir. Biz de bayilerimiz üzerinden müşterilerimize ulaştırırız. BYD ana firma, biliyorsunuz geçtiğimiz yıl Türkiye’de ilgili bakanlıklarla bir anlaşma yaptılar. Türkiye’de bir üretim yatırımı yapacaklar. Buna karşılık da bir teşvikten faydalanacaklar. Biz distribütör olarak bu anlaşmanın parçası değiliz”