BYD'nin gözbebeği servet değerine satıldı: Daha pahalısı yok

Özel olarak tasarlanan bu station wagon, Fransa'nın Antibes kentinde düzenlenen Cannes Film Festivali etkinlikleri sırasında sergilendi ve BYD tarafından hayır amaçlı açık artırma için özel olarak üretilmiş, dünyada eşi benzeri olmayan bir model olarak tanımlandı. Araç, özel altın dış detaylara ve Chopard mücevher işçiliğinden ilham alan yeniden tasarlanmış bir iç mekana sahip oldu. Kabin, ametist temalı döşeme parçaları, değerli taş tarzı fiziksel kontroller, Chopard'ın "C" logosunu içeren özel işlemeler, markalı kablosuz şarj yüzeyleri ve özel bir bilgi-eğlence arayüzü teması içeriyor.

Bu iş birliği ayrıca, birbirine uyumlu "Onun ve Onun" lüks saatlerini ve özel bir bavul koleksiyonunu da içeriyordu. BYD Başkan Yardımcısı Li Ke, projenin otomotiv teknolojisi ve lüks işçiliği bir araya getirirken amfAR galasında bağış toplama çabalarını da desteklediğini söyledi. Chopard'ın eş başkanı ve sanat yönetmeni Caroline Scheufele, aracı Z9GT platformunun mücevherlerden ilham alan bir yorumu olarak tanımladı.