Çin'in Şenyang kentinde etkili olan aşırı yağışlar sırasında kaydedilen bir görüntü, küresel otomotiv devi BYD'yi tartışmaların odağına yerleştirdi. Sel sularında ilerleyen BYD Tang model bir SUV'un altından büyük bir parçanın koptuğunu gösteren video, sosyal medyada kısa sürede yayılarak "aracın motoru düştü" iddialarını beraberinde getirdi.

KORUMA PANELİ Mİ YOKSA BAŞKA BİR PARÇA MI?

Otomotiv uzmanları ve çeşitli platformlar tarafından yapılan ilk teknik değerlendirmelerde, derin su birikintisine giren aracın maruz kaldığı yüksek hidrodinamik su basıncı üzerinde duruluyor. Bu basınç nedeniyle aracın alt tabanını koruyan panelin yerinden çıkmış olma ihtimali ağırlık kazanıyor. Ancak kopan parçanın yapısal olarak standart bir koruma paneline benzememesi, akıllara farklı senaryoları getiriyor ve tartışmaları körüklüyor.

Dikkat Çeken Detay: Görüntülerde, altındaki parça koptuktan sonra bile BYD Tang modelinin stop lambalarının yanmaya devam ettiği ve aracın herhangi bir kilitlenme yaşamadan yoluna devam ettiği görülüyor. Ancak modelin hem hibrit hem de tamamen elektrikli versiyonlarının bulunması, sadece bu görsele dayanarak kesin bir sonuca varmayı zorlaştırıyor.

SESSİZLİK KORUNUYOR: BYD AÇIKLAMA YAPMADI

Yayınlanan görüntüler, aracın altından büyük bir parçanın koptuğunu net bir şekilde kanıtlasa da bu parçanın tam olarak ne olduğunu veya neden ayrıldığını ortaya koymaya yetmiyor.

Olayın ardından ne BYD cephesinden ne de Çinli yerel yetkililerden resmi bir açıklama gelmedi. Ayrıca videonun başlangıcında aracın geçmiş hasar durumu bilinmediği için, olayın gerçek oluş sırası ve nedeni belirsizliğini koruyor. Bu doğrultuda, "elektrikli motorun düştüğü" yönündeki iddialar henüz resmi olarak doğrulanmış değil.