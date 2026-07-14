Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Elektrikli araç pazarında elde ettiği batarya üretim gücünü şebeke ölçekli projelere taşıyan Çinli dev BYD, enerji depolama sektöründe tarihi bir anlaşmaya imza attı. Şirket, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) enerji devi Masdar ile Abu Dabi'de inşa edilen Round The Clock (RTC) projesi kapsamında tam 11,275 GWh kapasiteli enerji depolama sistemi (BESS) tedarik etmek üzere el sıkıştı.

GÜNÜN HER SAATİ KESİNTİSİZ GÜNEŞ ENERJİSİ

Abu Dabi'de inşa edilen devasa RTC projesi, 5,2 GW kurulu güce sahip bir güneş enerjisi santrali ile entegre çalışacak. Toplamda 19 GWh depolama kapasitesine ulaşması planlanan bu dev tesis, güneşin olmadığı gece saatlerinde bile depolanan enerjiyi şebekeye vererek günün her saati kesintisiz ve temiz elektrik sunacak.

Projenin kalan 7,5 GWh'lik ilk aşama depolama sözleşmesini ise bir diğer Çinli enerji devi Sungrow üstlenmişti. Böylece dünyanın en büyük güneş + depolama projelerinden birinin kalbini tamamen Çin menşeili teknolojiler oluşturacak.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDAN ŞEBEKEYE: BLADE BATTERY TEKNOLOJİSİ

BYD, bu devasa projede elektrikli otomobillerinde rüştünü ispatlayan Blade Battery (LFP) hücresi mimarisini temel alan yeni nesil Haohan enerji depolama sistemini kullanacak.

Sistemin öne çıkan teknik özellikleri ve sağladığı avantajlar şunlar:

Süper Hücre Teknolojisi: Şebeke uygulamalarına özel geliştirilen 2710 Ah kapasiteli devasa hücreler kullanılıyor. Bu hücreler, önceki nesillere kıyasla %300'ün üzerinde daha yüksek kapasite sunuyor.

Basitleştirilmiş Altyapı: Hücre kapasitesinin büyümesi, ihtiyaç duyulan hücre ve bağlantı sayısını radikal şekilde azaltıyor. Bu sayede Batarya Yönetim Sistemi (BMS) karmaşıklığı %70 ila %80 oranında düşüyor.

Yüksek Enerji Yoğunluğu: Standart bir 6 metrelik konteyner içerisine tam 10 MWh enerji depolama kapasitesi sığdırılabiliyor. Bu yoğunluk, daha az arazi kullanımı ve çok daha düşük kurulum/işletme maliyeti anlamına geliyor.

ORTAK TEDARİK ZİNCİRİYLE "MİNİMUM MALİYET" HEDEFİ

BYD'yi bu yarışta öne geçiren en büyük unsur, otomotiv ve sabit enerji depolama birimlerinde aynı hammadde tedarik zincirini kullanması. Dev devasa üretim hacmi sayesinde ölçek ekonomisinden yararlanan şirket, enerji depolama sistemlerinin üretim maliyetini 0,04 Dolar/Wh gibi agresif bir seviyeye indirmeyi hedefliyor.