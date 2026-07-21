Geçtiğimiz hafta sosyal medya platformlarında hızla yayılan bir video, elektrikli ve hibrit araç devlerinden BYD'yi tartışmaların odağına yerleştirdi. Yağışlı havada trafikte ilerleyen bir BYD Tang modelinin, alt kısmından sarkmış halde sürüklenen motora benzeyen parçasına rağmen yoluna devam ettiği görüldü. Aracın bu durumda bile ilerleyebilmesi hibrit yapısına bağlanırken, parçanın neden koptuğuna dair üretim hatası iddiaları da dahil olmak üzere pek çok spekülasyon ortaya atıldı.

BYD: SÜRÜCÜ SU ALTINDAKİ SERT CİSME ÇARPTI

Olayın ardından teknik inceleme başlatan BYD, iddialara son noktayı koyan resmi açıklamayı yayınladı. Şirket tarafından yapılan bilgilendirmede, söz konusu durumun kesinlikle bir üretim veya montaj hatasından kaynaklanmadığı vurgulandı. Açıklamaya göre araç, sel sularıyla kaplı yolda ilerlerken suyun altında kalan ve görünmeyen son derece sert bir cisimle şiddetli bir şekilde çarpıştı.

ARKA ELEKTRİKLİ MOTOR DARBEYLE YERİNDEN KOPTU

BYD müşteri hizmetleri ve teknik ekibinin paylaştığı veriler, aracın telemetry (çalışma verileri) kayıtları ve bağlantı noktalarındaki fiziksel hasar izlerinin bu tespiti doğruladığını gösterdi. Alttan alınan yüksek şiddetli darbe sonucunda aracın arka elektrik motorunun bağlantı elemanlarından kırılarak yerinden sarktığı belirlendi. Şirket, yaşanan olayın tamamen dışsal bir kaza ve ağır mekanik darbe sonucu meydana geldiğini yineledi.