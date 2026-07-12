BYD’den sınırları zorlayan otomobil: 9 dakikada dolan bin 582 beygirlik canavar satışta

Bataryanın yüzde 97 doluluk oranına ulaşması ise sadece 9 dakika sürüyor. Üretici şirket, -30 dereceye varan zorlu kış şartlarında bile batarya doluluğunun 12 dakikada yüzde 20'den yüzde 97 seviyesine çıkabildiğini paylaşıyor. Güvenlik ve dayanıklılık kriterlerinde de önemli aşamalar kaydeden yeni nesil batarya teknolojisi; çivi delme ile yüksek hızlı şarj testlerinden termal kaçak, duman ya da yangın oluşturmadan geçmeyi başardı.