Çinli otomotiv devi BYD çatısı altında faaliyet gösteren premium üretici Denza, tamamen elektrikli motora sahip yeni spor modeli Denza Z'yi Goodwood Hız Festivali kapsamında meraklılarıyla buluşturdu. Toplamda üç adet elektrik motorundan destek alan ve 1.582 beygirlik gücüyle dünyanın en hızlı ivmelenen elektrikli araçları arasına adını yazdıran model, 1.500 kW seviyesine ulaşan yüksek hızlı şarj yeteneğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.
BYD’den sınırları zorlayan otomobil: 9 dakikada dolan bin 582 beygirlik canavar satışta
BYD’nin lüks sınıftaki temsilcisi Denza, Goodwood Hız Festivali’nde yeni elektrikli spor otomobili Denza Z modelini sergiledi. Üç motoruyla 1.582 beygir güç üreten elektrikli spor otomobil Denza Z, 1.500 kW şarj desteği ve 1,96 saniyelik 0-100 km/s hızlanmasıyla öne çıkıyor.Kaynak: Haber Merkezi
Yeni nesil spor modelde 76 kWh kapasiteye sahip lityum demir fosfat (LFP) tabanlı bir batarya paketine yer veriliyor. BYD tarafından geliştirilen 1.500 kW kapasiteli Flash Charging dolum noktalarında araç, yalnızca 5 dakika içerisinde yüzde 10'dan yüzde 70 batarya doluluğuna erişebiliyor.
Bataryanın yüzde 97 doluluk oranına ulaşması ise sadece 9 dakika sürüyor. Üretici şirket, -30 dereceye varan zorlu kış şartlarında bile batarya doluluğunun 12 dakikada yüzde 20'den yüzde 97 seviyesine çıkabildiğini paylaşıyor. Güvenlik ve dayanıklılık kriterlerinde de önemli aşamalar kaydeden yeni nesil batarya teknolojisi; çivi delme ile yüksek hızlı şarj testlerinden termal kaçak, duman ya da yangın oluşturmadan geçmeyi başardı.
500 tam şarj döngüsünün ardından performans kaybı yaşamayan bataryanın, eski nesil LFP pillere kıyasla yüzde 2,5 oranında daha az kapasite kaybına uğradığı aktarılıyor. Performans parametrelerinde iddialı veriler sunan araç, ön aksta bir ve arka aksta iki adet olmak üzere üçlü motor mimarisiyle hareket ediyor.
Toplamda 1.582 beygir (1.180 kW) güç ve 1.240 Nm tork üreten otomobilin standart Racing seçeneği, 0'dan 100 km/s hıza 2,25 saniyede çıkıyor. Opsiyon listesinde yer alan yarı slick lastikler tercih edildiğinde ise bu süre 1,96 saniyeye kadar geriliyor. 0-200 km/s ivmelenmesini yaklaşık 6 saniyede tamamlayan model, en üst donanım seçeneğinde azami 350 km/s sürate ulaşabiliyor.
Denza Z; Coupe, Spider (üstü açık) ve pist kullanımına yönelik Racing olmak üzere üç farklı versiyon halinde pazara sunuluyor. WLTP standartlarına göre yapılan ölçümlerde Coupe versiyonu 410 kilometre, Spider versiyonu, 400 kilometre, Racing versiyonu 380 kilometre menzil performansı vadediyor.
Tüm gövde seçeneklerinde adaptif özellikli hava süspansiyon sistemi standart donanım listesinde yer alıyor. Modelin tüm versiyonlarında standart olarak sunulan karbon seramik fren sistemi, yaylanmayan ağırlıklarda yaklaşık 30 kilogramlık bir hafifleme sağlıyor. BYD, söz konusu fren sisteminin kullanım ömrünün yaklaşık 300 bin kilometre olduğunu belirtiyor.
76 kWh değerindeki görece kompakt bataryasına rağmen yüksek gövde ağırlığıyla öne çıkan aracın Coupe seçeneği 2.230 kilogram, Spider seçeneği ise 2.300 kilogram ağırlığa sahip. Arka tekerleklerin her birine bağımsız güç aktaran motor mimarisi sayesinde gelişmiş tork yönlendirme kabiliyeti sunan modelin, yüksek tonajına karşın viraj kabiliyetinde üst düzey performans sergilemesi hedefleniyor.
Yeni modelin İngiltere pazarındaki başlangıç fiyat etiketleri ise şu şekilde listeleniyor:
Denza Z Coupe: 142.900 £ (191.400 $)
Denza Z Spider: 159.900 £ (214.100 $)
Denza Z Racing: 172.900 £ (231.500 $)
(Donanımhaber)