Yeniçağ Gazetesi
31 Mayıs 2026 Pazar
Anasayfa Dünya BYD'den otomobilde bir ilk: Araç kazanın sorumluluğunu üstlenecek

BYD'den otomobilde bir ilk: Araç kazanın sorumluluğunu üstlenecek

Çinli otomotiv devi BYD, yapay zeka destekli otonom sürüş sistemlerinde sürücünün sorumluluğunu tamamen üzerine alan dünyadaki ilk üretici oldu.

28 Mayıs 2026'da düzenlenen Akıllı Strateji Etkinliği'nde BYD , kullanıcıdan sorumluluk yükünü fiilen kaldıran yeni bir politika duyurarak, hem şehir içi pilot destek sistemini hem de akıllı park sistemlerini kapsayan "çift garanti" sağlayan dünyadaki ilk otomobil üreticisi oldu.

Bu yeni girişim kapsamında BYD, “God's Eye” A/B akıllı sürüş sistemleri için kapsamlı bir güvence sunuyor. Yeni araç sahipleri için güvence, araç teslimatıyla birlikte başlarken, mevcut araç sahipleri OTA üzerinden “God's Eye 5.0” sürümüne güncelleme yaptıktan sonra erişim kazanacak. Böylece, şehir içi pilot destek fonksiyonları için bir yıl boyunca tam sorumluluk güvencesi sağlanacak.

Sistem yönetmeliklere uygun şekilde kullanıldığı takdirde, BYD, araç sahibinin aracının onarımı, üçüncü şahısların maddi hasarı ve kişisel yaralanmaları da dahil olmak üzere, kusurlu trafik kazalarıyla ilgili tüm masrafları karşılayacak. En önemlisi, bu hizmet ek bir "akıllı sürüş sigortası" satın almayı gerektirmiyor, ödeme üst sınırı yok ve araç sahibinin bir sonraki yılki ticari sigorta primlerini etkilemiyor.

BYD'nin "God's Eye B" akıllı sürüş paketi, tek seferlik satın alma için şu anda 12.000 yuan (1.800 ABD doları) fiyatla sunuluyor. Bu hamle, BYD'yi genellikle kullanıcıların ayrı sigorta ürünleri satın almasını gerektiren rakiplerinden ayırıyor.

BYD'nin "God's Eye" akıllı sürüş sistemi, Tesla'nın FSD'si ile aynı seviyede. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Tesla'nın Destekli Sürüş sistemi (uluslararası pazarlarda Denetimli Tam Otonom Sürüş olarak adlandırılıyor) Çin pazarında tek seferlik satın alma olarak 64.000 yuan (9.400 ABD doları) fiyatla satılıyor ve abonelik seçeneği bulunmuyor.

Huawei'nin ADS Max sistemi ise 'Şehir İçi Navigasyon' özelliğine sahip ve 36.000 yuan (5.300 ABD doları) tek seferlik satın alma fiyatıyla veya abonelikle (aylık 720 yuan/106 ABD doları, yıllık 7.200 yuan/1.059 ABD doları) satın alınabiliyor.

Geçtiğimiz yıl BYD, tam kapsamlı L4 park etme sorumluluk garantisi poliçesini uygulamaya koyarak öncülük etmişti . BYD'ye göre bu poliçe, özelliğin fiili kullanım oranının %21'den %93'e önemli ölçüde artmasına neden oldu.

Kaynak: Diğer
