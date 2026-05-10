BYD’nin yeni sistemi, tek bir konnektör üzerinden tam 1.500 kW güç sağlayabiliyor. Bu devasa enerji çıkışı, elektrikli araç kullanıcılarının en büyük endişesi olan "şarj süresi" sorununu ortadan kaldırmayı hedefliyor. Teknik verilere göre yeni mimari şu avantajları sunuyor:

Ultra Hızlı Dolum: Batarya seviyesi %10'dan %70'e sadece 5 dakikada çıkarken, %97 doluluğa ulaşmak yalnızca 9 dakika sürüyor.

Dondurucu Soğukta Tam Verim: Hava sıcaklığının -30°C'ye düştüğü ekstrem koşullarda dahi batarya, %20'den %97 doluluk oranına sadece 12 dakikada ulaşabiliyor.

1.000 KM Üzeri Menzil: Artırılan enerji yoğunluğu sayesinde, Çin CLTC standartlarına göre araçlar tek bir şarjla 1.000 kilometreden fazla yol katedebiliyor.



BYD, teknolojik dönüşümü altyapı yatırımlarıyla da destekliyor. Mart 2026 itibarıyla Çin'de 4.200 adet olan FLASH Şarj istasyonu sayısının, yıl sonuna kadar 20 bine çıkarılması hedefleniyor.

Sistemin şebeke üzerindeki yükü dengelemesi için istasyonlar, ultra hızlı deşarj özellikli entegre enerji depolama sistemleri ile donatıldı. Bu sistemler, düşük hızda dolan bir enerji rezervuarı gibi çalışarak yüksek güç taleplerini şebekeyi yormadan karşılıyor. Ayrıca kullanıcı konforunu artırmak amacıyla geliştirilen "T" şekilli yeni tasarım, ağır kablo ve konnektör sorununu da çözüme kavuşturuyor.

BYD, bu devrim niteliğindeki teknolojiyi küresel pazara taşımaya hazırlanıyor. Blade Batarya 2.0 ve FLASH Şarj sistemine sahip olan ilk amiral gemisi modeli Denza Z9GT, yakın zamanda Avrupa yollarındaki yerini alacak. Şirket, bu stratejik hamleyle hem teknolojik liderliğini perçinlemeyi hem de FLASH şarj ağını dünya geneline yaymayı planlıyor.