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Kaynak: Haber Merkezi

Çinli otomotiv devi BYD, iç pazardaki hakimiyetinden sonra şimdi gözünü küresel liderliğe dikti. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Wang Chuanfu, Shenzhen’de gerçekleştirilen senelik hissedar toplantısında yaptığı açıklamada, BYD’nin önümüzdeki beş yıl içinde dünyanın en büyük otomobil üreticisi olmayı hedeflediğini söyledi.

TOYOTA'YI GERİDE BIRAKMAK İSTİYORLAR

BYD, 2005 senesinde ilk kendi geliştirdiği otomobilini, 2009 yılında ise ilk tamamen elektrikli modelini piyasaya çıkarmıştı. Şirket, 2025 yılında yaklaşık 4,6 milyon araç satışı gerçekleştirerek dünyanın en büyük altıncı otomobil üreticisi konumuna yükseldi.

Fakat bu rakam, aynı dönemde yaklaşık 10 milyon araç satan Toyota’nın hala oldukça gerisinde bulunuyor. BYD’nin hedefini yerine getirebilmesi için hem Çin’deki pazar payını artırması hem de küresel satışlarını hızla büyütmesi gerekiyor.

Fakat BYD, geçtiğimiz sene yerel rakipleriyle yoğunlaşan rekabet nedeniyle iç satışlarında yaşanan düşüşün ardından büyümesini yeniden sağlamakta zorlanıyor.

Şirketin hisseleri, Hong Kong'daki zirve noktasından son bir yılda %45'ten fazla düşerken, Shenzhen'de işlem gören hisseleri de %33 oranında değer kaybetti.