BYD'den dikkat çeken hamle: Süreyi uzattılar

Çivi delme testinde yüzey sıcaklığı 60 derecenin altında kalırken, batarya aşırı şarj, yüksek sıcaklık, ezilme, tuzlu suya maruz kalma ve yüksekten düşme gibi testlerde de dayanıklılık gösterdi. "Bıçak" formundaki hücre tasarımı, bataryanın yapısal bütünlüğüne katkı sağlayarak araç gövdesinin burulma direncini artırıyor ve darbelere karşı daha yüksek koruma sunuyor. Kompakt ve hafif hücre yapısı sayesinde geleneksel bataryalara kıyasla yüzde 50 daha az hacim kaplayan sistem, araç içi kullanım alanını artırırken, sunduğu avantajlarla menzil ve şarj performansına da doğrudan katkı sağlıyor.